"Що?!": Орбан обурився словам Столтенберга про Україну в НАТО [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лаконічно висловив обурення словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Києва щодо перспектив України стати членом Північноатлантичного альянсу.
Орбан поширив у своєму Twitter статтю Politico з цитатою генсека НАТО:
Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині. І місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим.
Угорський прем'єр прокоментував цю заяву словами:
Що?!
Нагадаємо, нещодавно Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою".
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