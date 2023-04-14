Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою" [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, на його думку, Україна є "неіснуючою у фінансовому плані" державою. Про це він заявив в інтерв'ю Kossuth.
Орбан впевнений, що війна в Україні завершиться одразу після того, як Захід перестане виділяти Києву фінансування.
По суті, Україна у фінансовому плані - неіснуюча держава. Падіння економічних показників величезне, що цілком зрозуміло через війну. Очевидно, що Україна не може сама себе фінансувати...
Щойно Сполучені Штати та Європейський союз ухвалять рішення припинити фінансування української держави, війна закінчиться.
На думку Орбана, Європа витрачає на утримання України десятки мільярдів доларів, яких бракує економіці самої Європи, і "це не може тривати безкінечно".
Він уточнив, що європейські країни витрачають десятки мільярдів доларів на утримання України, у тому числі "оплачують українські пенсії, рахунки, ми утримуємо державні установи, охорону здоров'я, освіту".
Наразі ситуація інша: угорські платники податків також підтримують Україну через загальний європейський бюджет. Тому погано, що угорська меншість, як і раніше, зазнає утисків в Україні.
Нагадаємо, раніше Орбан обіцяв накласти вето на санкції ЄС проти російської ядерної енергетики.
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