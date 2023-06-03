Мир для України можливий ...без Криму: Чергова провокація від Угорщини - уряд Орбана попрацював над "миротворчим" відео, в якому лунає заклик до припинення російсько-української війни, але на фоні неповної мапи України - Крим на карті у ролику зобразили "російським".

Угорщина бачить мир в Україні без Криму. Днями уряд Віктора Орбана опублікував на ютубі ролик про жертви російсько-української війни із закликом припинити вогонь та розпочати мирні переговори. Все б нічого, якби не провокаційна мапа. на якій окупований 2014 року Кримський півострів - віднесений до території російської федерації.

Ось погляньте. На цих секундах у відео закадровим голосом йдеться про те, що бойові дії нібито можуть вийти за межі нашої країни й стати глобальними, де карту України зображають червоним кольором, при цьому відділяючи Автономну Республіку від неї зеленим - як і всі навколишні території.

На це напередодні звернуло увагу угорське видання.

Себто Угорщина таки визнає анексію півострова?

До того - у ролику ні слова не сказано про те, що криваву повномасштабну війну проти України розв'язала країна-агресорка росія. Не згадується у відео й ім'я кривавого російського диктатора путіна.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру", - цинічно закликає уряд Орбана.

Нагадаємо, учора угорський прем'єр-міністр Віктор Обран виступив з черговою гучною антиукраїнською заявою, закликавши Україну відмовитися від контрнаступу, й назвавши його проведення "кривавою бійнею". Мовляв, потрібно йти шляхом перемовин. Своєю чергою Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Орбана переконати російського президента владіміра путіна вивести війська з України, а не агітувати Захід завадити контрнаступу. Й наголосив, що не варто сподіватися, що Україна чимось поступиться.

Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилася у період з 2014 по 2022 рік, Хочете допомогти - використовуйте свої зв'язки, контакти й переконайте путіна вийти з України.

Ну й насамкінець ще трохи про політику Угорщини щодо російсько-української війни - нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.

До цього Орбан назвав Україну - "фінансово неіснуючою державою" й скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО. І всі ці заяви проросійськи налаштованої країни в українському МЗС розцінюють як провокації на угоду путіну.