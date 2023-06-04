Цьогоріч Петрів піст розпочнеться в понеділок, 12 червня. Традиційно він завершиться напередодні свята Петра і Павла, яке в церковному календарі припадає на 12 липня.

Віряни переживають піст із радістю, покорою та смиренням до Господа. Під час посту обов'язково дотримуються приписів Церкви щодо того, яку їжу не можна вживати. Суворість постів різна, тому й перелік заборонених продуктів змінюється.

Згідно з церковними переказами, Петро народився в родині рибалки. Тому в народі його вважали покровителем рибалок. З цієї причини в Церкві дозволяють вірянам вживати в Петрів піст рибу в усі дні, крім середи та п'ятниці.

Такий вигляд має календар харчування в Петрів піст за днями:

понеділок — можна вживати будь-які гарячі страви, які готуються без використання олії;

вівторок — можете додавати до свого раціону страви з грибів та риби, а також дозволяється олія;

середа — найсуворіший день посту, дозволено лише сухоїдіння;

четвер — можна вживати рибу та морепродукти;

п'ятниця — ще один суворий день посту, лише сухоїдіння;

субота — додавайте до свого раціону страви з риби, грибів, готуйте їх на олії;

неділя — можна їсти рибу та інші пісні гарячі страви з додаванням олії.

Що не можна робити в піст Петра і Павла