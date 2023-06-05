Біля "Азовсталі" стався сильний вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 5 червня, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області стався гучний вибух районі заводу "Азовсталь".
Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
В районі Азовсталі сильний вибух! Також зафіксовано роботу ППО!
Андрющенко також виклав скріни листування у місцевих пабликах, з яких видно, що колаборанти та шанувальники "руського миру" не на жарт стривожені подією.
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