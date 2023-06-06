Окупанти підірвали Каховську ГЕС: розпочалась евакуація [ Редагувати ]
В ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. За 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація жителів небезпечних районів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін.
У МВС України назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині Дніпра після руйнування Каховської ГЕС. Це села Миколаївка, Ольгівка, Лево, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпров та частково місто Херсон - Острів, Корабел.
Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:
- вимкнути всі електроприлади,
- взяти документи та речі першої необхідності,
- подбати про близьких та домашніх улюбленців,
- дотримуватися інструкцій рятувальників та поліцейських
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