У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про оперативну ситуацію На Херсонщині через підрив Каховської ГЕС.

Він зазначив, що всі служби були підняті о 5:00 ранку по тривозі. Поставлені завдання, відбувається евакуація населення.

Станом на 7:30 повністю, або частково затоплені такі населені пункти: Львове, Іванівка, Микільське, Соколівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона.

"Ми розуміємо, що будуть підтоплені ще й інші населені пункти, готові до цього. На даний час організована евакуація мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсона, а далі до Миколаєва, а звідти до інших міст", - додав він.