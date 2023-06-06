На березі Дніпра біля Каховської ГЕС здетонували російські міни (відео) [ Редагувати ]
В ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. За 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація жителів небезпечних районів.
У мережі показали, як російські міни детонують на березі Дніпра біля Каховської ГЕС.
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