Як підрив Каховської ГЕС вплине на ЗАЕС та Крим: відповідь "Енергоатома" [ Редагувати ]
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Підрив Каховської ГЕС не може не вплинути на роботу Запорізької АЕС і анексований півострів Крим, який і так відчуває нестачу води.
За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться в повідомлення.
Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.
"На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники", - додали в "Енергоатомі".
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