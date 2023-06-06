Підрив Каховської ГЕС не може не вплинути на роботу Запорізької АЕС і анексований півострів Крим, який і так відчуває нестачу води.

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", - йдеться в повідомлення.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

"На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники", - додали в "Енергоатомі".