Один з районів Херсона відключили від електрики [ Редагувати ]
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко заявив, що мікрорайон Корабел у Херсоні відключили від електрики через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС вище по Дніпру. Про це він повідомив у Telegram.
Повідомляю! Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки.
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