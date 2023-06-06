ПрАТ "Укргідроенерго" зменшує скидання води з верхніх водосховищ Дніпровського каскаду через знищення рашистами Каховської ГЕС. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

Після деокупації потрібно буде швидко відгородити греблю, щоб з верхніх водосховищ - уже подано баланс, щоб менше спрацьовувати води - ми могли забезпечити водою наші області, які будуть потерпати від нестачі.

За словами очільника "Укргідроенерго", Каховське водосховище може зникнути зовсім, якщо окупанти зруйнували нижню водозливну греблю. Але якщо вона вціліла, то воно залишиться на рівні 3 метрів.

Якщо підірвана і нижня частина, тоді буде мертва точка - все водосховище зійде.

Рівень води в Каховському водосховищу падає зі швидкістю 16 см на годину. Станом на 11:00 ранку було зруйновано 16 затворів, будівля ГЕС, вставка земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом, адмінкорпус.

Станція була підірвана о 2:50 зсередини. Ми вважаємо, що це теракт. Навіть фашисти, коли відходили в 40-х роках, не знищували станцію - знищували греблю. А тут знищена і гребля, і станція.

Сирота нагадав, що Каховську ГЕС загарбники замінували восени 2022 року.