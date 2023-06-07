На Сумщині "шахед" впав на приватний будинок, є загиблі та поранені (фото) [ Редагувати ]
У Сумському районі дві людини загинули внаслідок влучання російського безпілотника у приватний будинок. Про це повідомила Сумська ОВА.
Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.
Трагедія сталася вночі 7 червня, повідомила Сумська обласна прокуратура.
7 червня 2023 року близько 3 год 15 хв окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакували, за попередніми даними, безпілотником типу "Шахед" цивільну інфраструктуру Юнаківської громади.
Дрон-камікадзе впав на приватний житловий будинок, в якому проживало дві родини. У одному помешканні загинув 41-річний чоловік, в іншому загинула 60-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано.
У ДСНС повідомили, що рятувальники звільнили з-під завалів двох людей та деблокували тіло загиблого чоловіка. По дорозі до лікарні серце постраждалої жінки перестало битися.
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