На Сумщині "шахед" впав на будинок

У Сумському районі дві людини загинули внаслідок влучання російського безпілотника у приватний будинок. Про це повідомила Сумська ОВА.

Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого 2 цивільні особи загинули, 1 поранена, доставлена до лікарні.

Трагедія сталася вночі 7 червня, повідомила Сумська обласна прокуратура.

7 червня 2023 року близько 3 год 15 хв окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакували, за попередніми даними, безпілотником типу "Шахед" цивільну інфраструктуру Юнаківської громади.

Дрон-камікадзе впав на приватний житловий будинок, в якому проживало дві родини. У одному помешканні загинув 41-річний чоловік, в іншому загинула 60-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано.

У ДСНС повідомили, що рятувальники звільнили з-під завалів двох людей та деблокували тіло загиблого чоловіка. По дорозі до лікарні серце постраждалої жінки перестало битися.