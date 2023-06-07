Після повторного обстрілу аміакопроводу в Харківській області окупанти поширюють у своїх ЗМІ відео з хімічною хмарою. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Однак як з'ясувалось, відео з токсичною хмарою у соцмережі поширили російські пропагандисти. При цьому його також почали поширювати канали "Z-воєнкорів".

На кадрах нібито зображено наслідки обстрілу трубопроводу Тольятті - Одеса, через який доставлявся аміак.

Насправді ж, за інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у результаті терористичного обстрілу, у Куп‘янському районі сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком.

Станом на 22:29 6 червня загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. Продовжуємо моніторити рівень забруднення, ситуація контрольована.

Витоку аміаку вдалось запобігти завдяки спрацюванню запобіжних клапанів.