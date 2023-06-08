Повінь, спричинена підривом Каховської ГЕС, зруйнувала багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Руйнування греблі Каховської ГЕС суттєво змінює географію і топографію херсонської ділянки фронту на півдні України.

Знімки у інфрачервоному діапазоні (NIR), зроблені 7 червня, показують, що затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра, зокрема позиції на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

Руйнування дамби Каховської ГЕС впливає на російські військові позиції на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень першої лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Дніпра.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російська армія перекинула особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська за межі досяжності артилерії деяких населених пунктів на правому березі Дніпра, які вони атакували.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що руйнування станції вигідне російській обороні, оскільки ускладнить просування українських військ через Дніпро.

Водночас заява Сальдо ігнорує втрату першої лінії підготовлених укріплень рашистів. Досі невідома кількість російської важкої техніки, втраченої у першу добу після повені.

Аналітики ISW не повідомляють, чи намагалися українські сили перетнути Дніпро або з якою метою вони могли це зробити.

Але явне занепокоєння в російському військовому інформаційному просторі свідчить про те, що страх перед такою переправою і переконання, що вона вже відбувалася або була неминучою, був присутній у свідомості росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як дамба була зруйнована.

Повінь на Лівобережній Херсонщині

Раніше "Подробиці" повідомляли, що на лівобережній Херсонщині через розлив Дніпра вибухають російські мінні поля.