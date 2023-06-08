Зеленський поспілкувався з людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС [ Редагувати ]
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський у пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.
Ви зараз проходите це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, ми відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я.
"Хочу подякувати всьому персоналу медзакладу за роботу навіть під обстрілами. Ви – героїчні люди", - додав він.
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