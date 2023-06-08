У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський у пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Ви зараз проходите це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, ми відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я.

"Хочу подякувати всьому персоналу медзакладу за роботу навіть під обстрілами. Ви – героїчні люди", - додав він.