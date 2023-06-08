Бої за Бахмут: начальник Донецької ОВА розповів про успіхи ЗСУ [ Редагувати ]
Ворог попри всі намагання з липня 2022 року не може взяти Бахмут. А що стосується флангів, там є успіхи ЗСУ і вони мають тенденцію до збільшення та розвитку. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Бахмут та Бахмутський напрямок залишається найнапруженішим напрямком. Ворог попри всі намагання з липня 2022 року не може взяти це місто і частину на його околицях. А що стосується флангів, там є успіхи і вони мають тенденцію до збільшення та розвитку. Це чергове підкреслення талановитості нашого військового командування", - зазначив Кириленко.
Він додав: "Неодноразово вже виникали питання щодо того, як була побудована оборона Бахмуту і нібито нарікання щодо відсутності оборони. Я чітко можу сказати, що місто-фортеця Бахмут не було б таким містом без таких укріплень. Місто тримається, успіхи є, оборона дає свої результати".
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