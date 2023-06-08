Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС на правобережжі Херсонщини буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель, а також в декілька разів більше на лівому березі, який зараз перебуває під окупацією. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Говорячи про збитки від підриву ГЕС, треба виділити два напрямки. Перший - де є затоплення і отримані прямі збитки буквально сьогодні. На правобережжі це близько 10 тисяч га, на лівобережжі (поки можемо тільки користуватись моделюванням та супутниками) - в декілька разів більше, це будуть десятки тисяч га сільськогосподарських земель. Другий блок, який є дуже суттєвим і важливим, - те, що з Каховського водосховища фактично постачалась вода для забезпечення зрозшення близько 600 тисяч га земель. Фактично прямого збитку від підтоплення на цих землях немає, але без подачі води можливості вирощувати повноцінно продукцію - відсутні", - зазначив Висоцький.

Він додав: "Збитки для рибної галузі, на жаль, також є суттєвими. Попередньо було оцінено, що втрати рибної галузі становить понад 10 мільярідів гривень. Це прямі втрати, які понесені через мор риби, через втрату заводів риборозплідних та руйнування".