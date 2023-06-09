Фото: у Звягільській громаді внаслідок ракетного удару є загиблий

У Звягільській громаді Житомирської області внаслідок російської ракетної атаки сталося потрапляння до житлового масиву приватного сектору. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені, зруйновані будинки.

Про це повідомляє міський голова Микола Боровець.

За попередньою інформацією, через ракетну атаку в населеному пункті було зруйновано 6 будинків, ще десятки - пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога, розповів мер.

На місці події працює керівництво громади та екстрені служби. Інформація про наслідки ракетного удару уточнюватиметься, додав він.