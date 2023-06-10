Через підрив рашистами греблі Каховського водосховища Україна може втратити свій єдиний осетровий завод - "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені Артющика. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів т.в.о. Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України Ігор Клименок.

Різке зниження рівня води внаслідок підриву Каховського водосховища спричинило перший випадок мору риби, який стався в Мар'їнській затоці Каховського водосховища поблизу села Мар'їнське Запорізького району Дніпровської області. Маємо загибель понад 30 тисяч особин карася сріблястого, і вже нараховані перші збитки - 7,6 млн гривень.

Правоохоронними органами розглядається питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 ста статтею 441 "екоцид" Кримінального кодексу.

Наші інспектори слідкують за рухом води, за рухом риби. Слава Богу, більше випадків масового замору не відбувалося. Поодинокі випадки у різних регіонах Каховського водосховища фіксуються, але масової загибелі немає.

Водночас внаслідок знищення Каховського водосховища збитки протягом п'яти років можуть сягати в живому об'ємі 95 тисяч тонн, а в грошовому еквіваленті - до 10 млрд грн.

Водночас може зникнути єдиний осетровий завод в Україні - це "Виробничо-експерементальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені Артющика", на базі якого зберігається унікальний генофонд осетрових видів риби, таких як осетри, севрюга, стерлядь. З його допомогою відбувалася підтримка популяції в Дніпрі цих видів риб.

У звязку з затопленням ми, скоріш за все, втратимо цю популяцію, втратимо завод. І на відновлення цієї популяції буде потрібно десятиліття, якщо не більше. Тому що першу ікру від осетра можна отримати лише через 10-11 років його існування.

Щороку з цього заводу в водойми Дніпра зариблювалося 1,5 млн екземплярів молоді. Тому на сьогоднішній час це дійсно екоцид.