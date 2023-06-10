Війська рф знову атакували Херсон, є постраждалі [ Редагувати ]
Херсон знову зазнав атаки російських військових. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Штаб про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами в Telegram.
"В обласному центрі російські військові вкотре атакували мікрорайон Корабел, звідки триває евакуація місцевих жителів, а також центр міста", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілів поранено 16-річну дівчину та працівника поліції.
У місті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, де після влучання снарядів виникли пожежі.
по темі
У пʼятницю, 9 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що окупанти знову обстріляли Херсон
З області евакуювали 2412 людей
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення,
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський у пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відвідав переправу у Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій