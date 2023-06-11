Після підриву Каховської ГЕС змило склади зброї російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Про це стало відомо під час телемарафону.

Течією в море та до берегів несе російські боєприпаси та міни з складів окупантів, які розташовувались на лівобережжі Херсонської області.

Зазначається, що російські війська вибудовували на лівому березі декілька смуг оборони, в тому числі мінно-вибухові загородження.

В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували їхні польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку.

У ДСНС нагали українцям як потрібно діяти, якщо бачать небезпечний предмет: