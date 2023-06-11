На сході Криму підірвали залізницю, рух поїздів зупинено [ Редагувати ]
У Кіровському районі Криму пошкоджено залізничне полотно. Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.
В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем - от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет.
Telegram-канали повідомляють, що через вибух на залізничних коліях у Кіровському районі двоє робітників отримали поранення, але від госпіталізації відмовилися. Вибухом пошкоджено товарний локомотив.
Нагадаємо, 18 травня через підрив залізниці в районі села Чистеньке поблизу Сімферополя з рейок зійшли вагони з зерном.
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