У Кіровському районі Криму пошкоджено залізничне полотно. Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем - от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет.

Telegram-канали повідомляють, що через вибух на залізничних коліях у Кіровському районі двоє робітників отримали поранення, але від госпіталізації відмовилися. Вибухом пошкоджено товарний локомотив.

Нагадаємо, 18 травня через підрив залізниці в районі села Чистеньке поблизу Сімферополя з рейок зійшли вагони з зерном.