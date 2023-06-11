Кількість поранених через ворожий обстріл під час евакуації з лівого берега Херсонської області зросла до 23 осіб. Ще троє загинули внаслідок атаки окупантів.

Сьогодні російські військові вкотре обстріляли цивільне населення під час проведення евакуації з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області.

"У результаті цього три людини загинули. Щонайменше 23 людини травмовано", - йдеться в повідомленні.