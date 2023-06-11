Обстріл човна біля Херсона: кількість потерпілих зросла [ Редагувати ]
Кількість поранених через ворожий обстріл під час евакуації з лівого берега Херсонської області зросла до 23 осіб. Ще троє загинули внаслідок атаки окупантів.
Сьогодні російські військові вкотре обстріляли цивільне населення під час проведення евакуації з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області.
"У результаті цього три людини загинули. Щонайменше 23 людини травмовано", - йдеться в повідомленні.
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