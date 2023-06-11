У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу, виявили тіло людини.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, пошкодженого внаслідок обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - повідомив він.

За його словами, зараз роботи з розбору та пошуку завершено.