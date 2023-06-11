У Херсоні під час розбору будинку після обстрілу виявили загиблого [ Редагувати ]
У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу, виявили тіло людини.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, пошкодженого внаслідок обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - повідомив він.
За його словами, зараз роботи з розбору та пошуку завершено.
по темі
На фоні міжнародних санкцій в росії почались проблеми з боєприпасами. Декілька нових партій були просто заборонені до використання через проблеми під час виготовлення
Кількість поранених через ворожий обстріл під час евакуації з лівого берега Херсонської області зросла до 23 осіб. Ще троє загинули внаслідок атаки окупантів
32 деокупованих населених пункти у Херсонській області залишаються підтопленими
У зв'язку з забрудненням води в Херсонській області введено заборону на купання в відкритих водоймах, а також на вилов та продаж риби
Херсон знову зазнав атаки російських військових. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей