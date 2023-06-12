"МАГАТЕ стурбоване рівнем води на Запорізькій АЕС" - Гроссі [ Редагувати ]
Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (АЕС) для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовується для охолодження реакторів станції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті агентства.
Він зазначив, що рівень Каховського водосховища швидко падає з того часу, як минулого тижня було серйозно пошкоджено нижню греблю через підрив ГЕС російськими окупантами.
Згідно з даними, отриманими експертами МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування греблі.
Водночас повідомляється, висота продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.
Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.
Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС.
У МАГАТЕ також повідомили, що за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Проте зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.
Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води, і Гроссі ще раз зазначив, що підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.
Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС.
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