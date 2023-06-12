З лівого берега Херсонської області евакуювали 112 людей [ Редагувати ]
З лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією російських військ, вдалося евакуювати 112 людей після підрива Каховської ГЕС. Про це повідомляється у Telegram Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Окупанти мало того, що не рятують місцеве населення, а стріляють у спини тим, хто намагається евакуюватись.
За його словами, на правому березі з водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян.
На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуацію росіяни блокують, самі не проводять, і до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину. Але евакуація нашими силами триває. З лівого берега вже витягнули 112 людей.
За його даними, вода продовжує відходити і досягла позначки 3029 см.
Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень води зменшився на 64 см. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл - 32 на правому березі та 14 - на лівому.
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