З лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією російських військ, вдалося евакуювати 112 людей після підрива Каховської ГЕС. Про це повідомляється у Telegram Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти мало того, що не рятують місцеве населення, а стріляють у спини тим, хто намагається евакуюватись.

За його словами, на правому березі з водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуацію росіяни блокують, самі не проводять, і до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину. Але евакуація нашими силами триває. З лівого берега вже витягнули 112 людей.

За його даними, вода продовжує відходити і досягла позначки 3029 см.