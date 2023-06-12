У Київській області судитимуть місцевого жителя, що співпрацював з російськими окупантами, який передавав інформацію про місця дислокації ЗСУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Слідством встановлено, що обвинувачений, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, здійснював фото- та відеозйомку військових об'єктів Сил оборони України та державних органів на території міста Обухів Київської області. Зібрані дані через месенджер Telegram він надсилав представнику спецслужб рф", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за виконану "роботу" окупанти перераховували зловмиснику кошти на банківську картку. Слідство за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації про розміщення Збройних сил України завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.