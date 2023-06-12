У Маріуполі та Новоазовську дезертували близько 25 росіян - Генштаб [ Редагувати ]
У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.
"Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом", - йдеться в повідомленні.
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