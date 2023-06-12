З деокупованих Благодатного, Сторожового та Нескучного у Донецькій області евакуювали 11 людей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"З Благодатного станом на 18:00 евакуювали трьох людей, зі Строжевого - сімох, одна людина не може самостійно пересуватись, з Нескучного евакуювали одну жінку з інвалідністю", - розповів Кириленко.

За його словами, наразі у звільнених селах триває процес "зачистки".

"Зараз триває процес очищення території, в тому числі й від російських військових, які там залишились. Є полонені. Потім буде розмінування території, в першу чергу прохідних шляхів, а потім стабілізаційні заходи, такі як відбувались у Святогірській та Лиманській громадах у жовтні минулого року", - повідомив очільник області.