Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 11 людей - ОВА [ Редагувати ]
З деокупованих Благодатного, Сторожового та Нескучного у Донецькій області евакуювали 11 людей.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
"З Благодатного станом на 18:00 евакуювали трьох людей, зі Строжевого - сімох, одна людина не може самостійно пересуватись, з Нескучного евакуювали одну жінку з інвалідністю", - розповів Кириленко.
За його словами, наразі у звільнених селах триває процес "зачистки".
"Зараз триває процес очищення території, в тому числі й від російських військових, які там залишились. Є полонені. Потім буде розмінування території, в першу чергу прохідних шляхів, а потім стабілізаційні заходи, такі як відбувались у Святогірській та Лиманській громадах у жовтні минулого року", - повідомив очільник області.
по темі
Українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Макарівка Донецької області. Також Силами оборони деокуповано населений пункт Благодатне
Ворог попри всі намагання з липня 2022 року не може взяти Бахмут. А що стосується флангів, там є успіхи ЗСУ і вони мають тенденцію до збільшення та розвитку
Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область
На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води. Росіяни розікрали гроші, виділені на ремонт інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 червня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті