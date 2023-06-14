У Новочеркаську Ростовської області палає теплова електростанція (ДРЕС), яка є основним джерелом генерації електроенергії в регіоні.

Займання виникло на даху 6-го енергоблоку. Пожежа на Новочеркаській ДГРЕС посилюється та вже перевищує 400 кв. м. Усіх співробітників евакуювали.

Внаслідок пожежі постраждали троє людей, вони отримали опіки рук та обличчя 1 та 2 ступеня.

Слідів теракту на місці пожежі на Новочеркаській ДРЕС на цей час не виявлено. Водночас за повідомленнями ростовських Телеграм-каналів, причиною пожежі на Новочеркаській ДРЕС став вибух.

У Новочеркаську та Ростові спостерігаються перебої з електроенергією.