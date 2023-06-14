На Ростовщині палає Новочеркаська електростанція (відео) [ Редагувати ]
У Новочеркаську Ростовської області палає теплова електростанція (ДРЕС), яка є основним джерелом генерації електроенергії в регіоні.
Займання виникло на даху 6-го енергоблоку. Пожежа на Новочеркаській ДГРЕС посилюється та вже перевищує 400 кв. м. Усіх співробітників евакуювали.
Внаслідок пожежі постраждали троє людей, вони отримали опіки рук та обличчя 1 та 2 ступеня.
Слідів теракту на місці пожежі на Новочеркаській ДРЕС на цей час не виявлено. Водночас за повідомленнями ростовських Телеграм-каналів, причиною пожежі на Новочеркаській ДРЕС став вибух.
У Новочеркаську та Ростові спостерігаються перебої з електроенергією.
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