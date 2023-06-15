Саме через Угорщину Євросоюз досі не ухвалив 11-й пакет санкцій проти росії.

Симпатики путіна відмовилися, а він - приїхав. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто долучився до Петербурзького міжнародного економічного форуму. Лейтмотив виступу - необхідність негайно припинити війну та безглузді вбивства людей - і сісти натомість за стіл переговорів.

Серед гостей - делегати з Китаю, Індії, арабських і африканських країн. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв за лічені дні до початку повідомив - не приїде - як і бразильський колега Лула да Сілва. Відмовився від участі навіть ватажок сербських сепаратистів у Боснії та Герцеговині - Мілорад Додік.

То чому ж долучилася європейська Угорщина? І як Будапешт все ще намагається бути російським лобі у Брюсселі? У деталях розбиралася Анна Басова.

Субмарина "Готланд" спливає на поверхню поблизу портового Мальме. Таких на озброєнні у військово-морському флоті Швеції - три. І це, переконані у командуванні королівських ВМС, додасть НАТО стратегічної переваги у Балтійському морі, щойно Альянс прийме Швецію до своїх лав.

Фредрік Лінден, командувач першої флотилії підводних човнів:

Швеція спеціалізується на субмаринах із 1904-го року, здебільшого - в Балтійському морі та прилеглих акваторіях. За понад сто років ми розробили й впровадили чимало новітніх технологій, навчили не одну команду екіпажів і, зрештою, адаптували флот під екологічні потреби. Все це свідчить на користь військово-морських сил Швеції, а надто - підводних суден.

Від принципу позаблоковості Швеція відмовилася торік, через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Вже за три роки Стокгольм витрачатиме на оборону 2% ВВП. А кількість призовників подвоять - із 24-х тисяч зараз до 50-ти тисяч уже за 10-ть років. Із тих же причин перестала бути нейтральною і сусідня Фінляндія. Заявки на вступ до НАТО країни подали синхронно.

Та минув рік, але Альянс поповнився лише однією країною. 31-м членом блоку 4-го квітня стала Фінляндія. Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі урочисто здійняли фінський державний прапор - під звуки національного гімну.

А ось Швецію поки що залишили за бортом - через позиції двох країн. Категорично проти вступу висловилися Туреччина та Угорщина. І якщо Анкара окреслила низку абсолютно конкретних вимог, за яких готова дати потому зелене світло, угорський прем'єр-міністр конкретикою не потішив.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Ми не хотіли би імпортувати конфлікти всередину НАТО. Нинішній стан політичних відносин між Угорщиною та Швецією - вкрай неправильний. І ми повинні спочатку виправитися. Тож спочатку врегулюйте відносини між двома країнами, а тоді кличте до Альянсу. Ми все одно за цію ідею, нам подобається шведський народ, але політичні відносини вкрай погані.

І це, попри численні заяви від світових лідерів.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Швеція зробила чимало кроків - внесла зміни до конституції, припинила ембарго на постачання зброї та вдосконалила законодавство щодо боротьби з тероризмом. Усі висунуті раніше вимоги виконані.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

З позиції Сполучених Штатів настав час завершити процедуру вступу Швеції до НАТО. З моєї ж власної позиції, ця країна була готова до членства в Альянсі з першого дня, відколи подала заявку.

Та попри завуальовані заяви Орбана, союзники переконані: впертість Будапешта - це черговий реверанс у бік кремля, в симпатіях угорського керівництва до якого давно немає сумнівів. Не приховують її і самі урядовці. Вже у розпал повномасштабного вторгення тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто неодноразово літав до москви. А цієї весни, коли війна триває понад рік, вкотре наголосив - співпраця з росією вирішальна для енергетичної безпеки Угорщини. Євросоюз же винуватить у стримуванні цієї, так би мовити, перспективної кооперації.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

За новим контрактом росія та Угорщина фінансуватимуть розширення атомної електростанції "Пакш". Ці домовленості гарантують, що проект буде доведено до кінця. Будь-які санкції ЄС проти російської атомної галузі лише ускладнюють процес. Але ми спромоглися знайти правові рамки для продовження спільної роботи.

Саме через Угорщину Євросоюз досі не ухвалив 11-й пакет санкцій проти росії. А ще Будапешт відверто пропагує капітуляцію України. На думку Орбана, санкційна політика не принесла очікуваних результатів - отже, і продовжувати її немає сенсу. Систематичне блокування чи не кожної європейської ініціативи підштовхнуло Брюссель вжити проти Будапешта власних санкцій. Зокрема, не допустити Угорщину головувати в Раді ЄС наступного року.

Анна Люрманн, міністр у справах Європи та клімату Німеччини:

Угорщина повністю ізольована від решти країн ЄС. По-перше, через серйозні проблеми з верховенством права. По-друге, через свою сумнівну та контрпродуктивну позицію щодо підтримки України у війні, яку розв'язала росія. Тому в мене є сумніви щодо здатності Угорщини головувати в Раді ЄС.

Чи відсторонювати Будапешт, у Брюсселі ще не вирішили. Натомість Сполучені Штати уже посилили тиск. Знервовані небажанням угорців допускати до НАТО Швецію, американські сенатори заблокували продаж Будапешту зброї. Ідеться про 24 пускові батареї "Хаймарс" і понад сто ракет і контейнерів із відповідним оснащенням - загалом на 735-ть мільйонів доларів. Примітно, що ініціатор блокування - республіканський сенатор Джеймс Ріш, який украй рідко користувався правом вето. Держдеп коментувати ситуацію не став - мовляв, процес незавершений, тож і сказати нічого. В угорському уряді на запит преси не відповіли взагалі.