У Київській області в одному із районів є руйнування після ракетної атаки [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 червня, у наслідок ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Про це повідомляється у Telegram-каналі начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
Є постраждалі.
Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київської області пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі.
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