Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою - NYT [ Редагувати ]
Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою. Є ймовірність, що глибоко всередині дамби знаходилась "ахілесова п'ята". Про це повідомляє The New York Times.
Видання з посиланням на експертів та після власного розслідування вважає, що підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.
За даними журналістів, інженери з України та США запевняють, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п’ята".
Інженери нагадали, що дамбу збудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться найвразливіша частина.
На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.
"Якщо ваша мета - знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", - впевнений інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.
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