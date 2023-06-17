Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою. Є ймовірність, що глибоко всередині дамби знаходилась "ахілесова п'ята". Про це повідомляє The New York Times.

Видання з посиланням на експертів та після власного розслідування вважає, що підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.

За даними журналістів, інженери з України та США запевняють, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п’ята".

Інженери нагадали, що дамбу збудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться найвразливіша частина.

На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.