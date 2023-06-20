День літнього сонцестояння: заборони 21 червня [ Редагувати ]
День літнього сонцестояння (у народі – Ярилін день, Сонцекресс, Духів день) цього року настане 21 червня.
Здавна це свято завжди було пов'язане з магічними силами природи. У цей день, присвячений сонцю, водили хороводи, співали пісні та розпалювали багаття. Також у цей час заведено збирати трави, вважається, що зараз вони набувають особливої сили.
Потрібно також прокинутися до світанку, вмитися росою, щоб зберегти молодість та красу. Воду, набрану вранці, здавна вважають цілющою. Також варто загадати бажання, яке обов'язково здійсниться.
Заборони
Наші пращури примітили, що наші пращури в цей день передвіщали сонце. Так, у цей день не можна лаятися, сваритися, лихословити і допускати будь-які негативні думки. Потрібно відганяти всі погані емоції та налаштовуватись на позитив.
Прикмети
- Вранці багато роси – до багатого врожаю.
- Дощ у літнє сонцестояння – неврожай та бідний рік.
- Якщо у небі багато зірок – буде грибне літо.
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