В Україні жителі, домівки яких затопила вода після підриву Каховської ГЕС, отримають від держави грошову допомогу. Йдеться про два регіони: Херсонський та Миколаївський.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначили у відомстві, йдеться про одноразові виплати у 5 тис. грн на кожного члена родини. Окремо громадянам виплатить допомогу Міжнародна організація з міграції ООН. Там обіцяють надати по 6,6 тис. грн.

Право на урядові виплати та міжнародних донорів мають ті особи, які з 6 червня поточного року виїхали на підконтрольну Україні територію із затоплених районів окупованого росіянами Лівобережжя.

Отримати кошти можна лише до 31 серпня. Для цього слід звернутися до адміністрацій за адресою фактичного проживання.

При собі потрібно мати такий пакет документів:

документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини.

В органах соціального захисту на розгляд звернень відвели 10 робочих днів.

Водночас постраждалі за коштами від ООН мають звертатися в органи соцзахисту за місцем проживання. Представники місцевої влади відповідають за їх надання. Виплати можна отримати у відділенні ПАТ "Укрпошта".