Ракетна атака по Дніпропетровській області: в ОВА показали наслідки [ Редагувати ]
російська окупаційна армія вночі, 22 червня, завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
російські військові випустили ракети з акваторії Азовського моря по Лозуватській громаді Криворізького району.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, 1 господарча споруда, 2 гаража, 2 автомобіля, 1 газопровід, водогін, лінії електропередачі.
Також, окупанти тричі за ніч обстріляли з артилерії Нікополь.
"На щастя, без жертв і поранених. В інших громадах області ніч пройшла тихо", - зазначив Лукашук.
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