Рятувальники завершили збір нафтопродуктів, що осіли поблизу Херсона внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вже утилізували близько 250 кубометрів забрудненого ґрунту.

У самому ж Херсоні вода відступила від усіх будинків. У мікрорайоні Корабел, який найбільше постраждав від затоплення, подали на кілька годин хлоровану воду. Остаточно запустити централізоване водопостачання обіцяють уже відзавтра, однак ще тиждень вона буде придатна лише для технічних потреб.

Тим часом вся Україна продовжує допомагати жителям підтоплених районів. Наші журналісти розкажуть, як велика трагедія - вкотре згуртувала українців.

Десятки машин з гуманітарною допомогою з Прикарпаття майже щодня вирушають на Південь. Волонтери збирають і відправляють продукти, воду, товари першої необхідності.

Надія Фотуйма, староста Крихівецького старостинського округу:

Зібрали вісім тонн вантажу, який складався із питної води, газованої, пледів, ковдр, продуктів харчування, засобів гігієни памперсів, багато дитячого харчування відвезли. Дехто приносив те, що мав, дехто залучав друзів, дехто підприємців, приїжджали машинами, приходили люди самі приносили, були такі люди, які приносили останнє, аби допомогти.

Надія щойно повернулася з Херсонщини. Разом із односельцями возила туди гуманітарну допомогу. Каже, знадобилося чотири буси, аби завантажити все, що зібрали люди.

Надія Фотуйма, староста Крихівецького старостинського округу:

Ці села, які прилягають до річки Дніпро, дорога на ці села обстрілюється. Тому був великий ризик, щоб доїхати до цих населених пунктів. А там найбільше люди потребують цієї допомоги, тому що там є маломобільні групи населення, лежачі. Там старі люди, які не могли виїхати.

Загалом на Прикарпатті зібрали та відправили на Південь уже понад сто тонн питної води, 30 тонн продуктів, майже шість тонн засобів гігієни та побутової хімії, а ще одяг, ліки, гумові човни, насоси, генератори...

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

Сьогодні громади також вирішили допомагати і субвенційно - будуть перераховувати кошти тим громадам які до них звернулися.

На цьому складі у Львові волонтери продовжують пакувати продуктові набори. Тут - їжа швидкого приготування.

Вікторія Гавронська, волонтер:

Консерви овочеві, консерви м'ясні, макарони, дитяче харчування обов'язково ми кладемо, тому що там багато маленьких діток лишилися.

Аби допомагати постраждалиим максимально оперативно, у Львові об'єдналися кілька благодійних організацій. Провели акцію "Незламний Херсон" - до неї долучилися тисячі львів'ян.

Ольга Онишкевич, волонтер:

Люди приносили воду, продукти харчування посуд, медикаменти, корм для тварин, від 8 червня ми почали збирати і вже третю партію ми відправляємо. Люди не байдужі до чужої біди.

Оксана Якимів, керівниця благодійного фонду:

Звичайно, що складно, але люди, які не байдужі, доєднуються із різних країн фінансової долучаються, щоб оплатити транспорт. Відповідно це є все затратна частина - це є Німеччина, це є Словенія, це є Італія і це є Польща.

А це відео нам показують волонтери, які щойно повернулися з Херсонщини на Буковину. У перші дні катастрофи вони намагалися прорватися до постраждалих, передати їм воду та хліб.

Прориваємося на острів, де понад 700 людей чекають хліб і продукти, воду і допомогу, друзі, але все буде Україна, Херсон, Чернівці з вами і Перемога за нами.

Володимир Дорош, волонтер:

З листопада місяця 2022 року представництво волонтерського штабу захисту України також є на героїчній Херсонщині, там є наші колеги, прикрим є те, що цього разу ми привезли чергову допомогу і через добу там був приліт і троє поранених, одна людина у важкому стані.

Із Чернівецької області на Херсонщину відправили вже 250 тонн гуманітарної допомоги та 160 тонн питної води.

Володимир Дорош, волонтер:

Ми вийшли на керівництво Миколаївського хлібокомбінату №1 і по собівартості купляємо хліб, завозимо на Херсонщину і таким чином люди, які були заблоковані на острові у водяній пастці, ми почали щоденно постачати хліб, воду.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

Зараз ми відчуваємо, що змінилися потреби, вони роблять зараз більший акцент і просять надати можливість інструменту звичайного, лопати, сокири для того, щоб максимально швидко можна було допомагати у розчищенні тих завалів і наслідків підтоплень, які зазнала Херсонщина.

На Херсонщині вже кілька бригад із Буковини розчищають території від сміття та намулу, відкачують воду, ремонтують будівлі.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

Позавчора було відправлено близько 3 одиниць техніки: 2 екскаватори і один трактор, який поїхав разом з тою громадою, вчора буквально долучилася до цієї місії і наша Юрковецька громада, зі спеціальним рятувальним автомобілем, який відправився на допомогу Херсону з обладнанням, який допомагатиме у відновленні, відбудові Херсону.

На Одещині херсонцям допомагають кілька десятків волонтерських штабів і міжнародних організацій. Норвезька рада у справах біженців приймає постраждалих у чотирьох транзитних центрах, які створені на базі готелів і хостелів. Дозволяють жити місяць і навіть більше!

Дмитро Звіададзе, керівник Південного офісу Норвезької ради у справах біженців:

Людям, які евакуюються, ми надаємо місце проживання, щоб вони мали час вирішити: чи залишатимуться вони в Одесі, чи поїдуть далі на Захід.

Анастасія разом із дітьми прожила у шелтері близько тижня. І вже виїжджає - орендувала в Одесі квартиру.

Анастасія Волошина, жителька Херсона:

Знайти роботу, дітям якійсь кружки, в школу, може, підуть тут - якщо школа буде, відкриється. Будемо жити тут поки!

Постраждалим надають психологічну, юридичну допомогу, допомагають оформити статус ВПО та подати заявку на отримання міжнародних виплат. Також люди можуть отримати гуманітарну допомогу та гарячі обіди.

Вікторія Ільченко, жителька Херсона:

Люди всі знервовані. Ну, це, напевно, ж вплив цих мінометних обстрілів, артилерійських - тому що я вам кажу: там сидиш і не знаєш, коли прилетить - і молишся тільки - більше нічого не залишається.

Нас їде 5 машин, їдемо колоною на інший район міста розвозити воду та гуманітарну допомогу.

Це відео з телефону волонтерів, які працювали в зоні лиха. Вікторія - сама родом із Херсона, рік тому через російську агресію переїхала до Кропивницького, а нині допомагає землякам.

Вікторія Суліменко, волонтерка:

Найбільше люди просили хімію, гігієну якусь, ковдри, постіль, таблетки для очищення води, спреї від плісняви. Також продукти, ми теж там продуктові набори розвозили, але саме таке необхідне - це хімія.

Оксана Шевченко, керівниця благодійного фонду:

Більш як 30 тон води ми тільки вивезли і більш як 5 тон гуманітарної допомоги. Багато сіл, ми їздили в декілька з них. Нижні вулиці були повністю затоплені, люди переїхали до сусідів, до родичів, люди не хотіли евакуюватись.

Нині на Херсонщині наслідки катастрофи допомагають усувати рятувальники, електрики та комунальники з Кропивницького. А волонтери не забувають і про тварин.

Андрій Лейбенко, волонтер:

Ми за день зібрали і на наступний день відвезли майже дві з половиною тони харчів. Це був акцент в першу чергу на тваринах, бо ми всі бачили ці новини, що відбувається. Зараз ми вже зібрали майже дві тони наступної партії допомоги. Це вода, їжа, лопати, гумові чоботи, човни.

Скільки загалом допомоги вирушило на Південь із різних регіонів України - вже й не порахувати. Втім волонтери, посадовці, рятувальники наголошують - готові допомагати і надалі.