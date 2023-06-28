У Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, повідомляє Wprost.

За його словами, група "Вагнера" в Білорусі, яка може налічувати близько 8 тисяч бійців, створює "принаймні потенційно нову" ситуацію.

"Це елемент, який є небезпечним для України, він є потенційно небезпечним і для Литви, і може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому були прийняті рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні", - сказав Качинський.

Він зазначив, що рішення про укріплення кордону стосується як збільшення сил, які будуть там постійно присутні, так і збільшення кількості різного роду загороджень та укріплень.

"Політика безпеки орієнтована на найтемніші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення", - додав віцепрем'єр Польщі.