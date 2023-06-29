В Україні на потреби ЗСУ у власників машин можуть вилучити транспортний засіб. Такий механізм розроблений спеціально на випадок воєнного стану в країні. Про це йдеться в статті 6 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Вилучення авто на потреби ЗСУ називається "військово-транспортним обов'язком". Він поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади

інші державні органи

органи місцевого самоврядування

підприємства

установи та організації (залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства)

установи та організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів

цивільних власників транспортних засобів

Кожного кварталу МВС повинне надавати інформацію про реєстрацію, перереєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які належать підприємствам, установам та організаціям.

Це стосується тих машин, які потенційно можуть передати для використання ЗСУ та іншим військовим формуванням під час воєнного стану.

Якщо авто будеш пошкоджено, його власник отримає відшкодування в законному порядку.

Варто також додати, що власники можуть вирішувати, які авто залишати собі, а які - віддавати на користування ЗСУ.

Як повернути свій транспортний засіб

Прийняття-передання транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі відповідних актів.

У них зазначають відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та іншу інформацію, за якою можна ідентифікувати транспортні засоби.

Повернення автівки власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Хто не підпадає під закон