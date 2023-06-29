Ветерани ЗСУ створили унікальну команду операторів агродронів [ Редагувати ]
Військовослужбовець ЗСУ створив команду операторів агродрона із ветеранів, які демобілізовані з війська. Тепер свої навички з аеророзвідки вони використовують для того, щоб допомогти фермерам обробляти поля. За їхньою роботою спостерігала Вікторія Балицька.
Олександр та Андрій - побратими. Обидва пішли у військомат у перші дні повномасштабної війни. Разом упродовж року воювали в одній роті 103 бригади тероборони Львівщини.
Олександр Грабельський, ветеран:
Тримали рубіж оборони на границі Харківської й Донецької областей.
Кілька місяців тому воїни були демобілізовані. Своє бойове братерство перенесли у цивільну роботу. Андрій та Олександр - оператори агродрона, яким обробляють поля хімікатами на замовлення фермерів. Навички з аеророзвідки тут дуже знадобилися.
Жовте - це територія, по якій він буде літати. Жовті лінії бачите? Оце він буде оприскувати.
Побратими розуміють один одного з пів слова. І це полегшує працю.
Андрій Павлечко, ветеран:
Я вам скажу реабілітувати себе після бойових дій, коли разом ті самі хлопці - це набагато легше. Легше спілкування в 1-у чергу, в нас немає ніяких психологічних бар'єрів між собою.
Резервуар агродрона розрахований на 30 літрів рідини. Батареї вистачає на три гектари землі.
Олександр Грабельський, ветеран:
Ми пройшли триденні курси в Тернополі. Отримали сертифікати.
Бізнес для ветеранів заснував військовослужбовець однієї із бригад армійської авіації Іван Павліш. Він отримав грант на розвиток справи від Українського ветеранського фонду.
Іван Павліш, засновник бізнесу:
Хто як не ветеран ветерану має допомагати. Попри те, що, можливо, ми там не воювали в одних підрозділах, не були десь на спільних позиціях, але військове братерство є - де і які завдання ти б не виконував.
Іван виклав оголошення про роботу в соцмережах і отримав три десятки звернень. Обовязковою умовою була - наявність бойового досвіду, зокрема в аеророзвідці.
Іван Павліш, засновник бізнесу:
Люди, які мають попередній військовий досвід саме роботи з бойовими дронами, роботи в польових умовах, вони є гнучким, вони досить швидко обробляють інформацію, досить швидко знаходять потрібне рішення. Тому зараз навіть серед тих хто веде бізнес у сфері агродронів досить популярним є запит на працевлаштування саме ветеранів.
Іван планує розширювати справу і створювати нові робочі місця саме для ветеранів.
Олександр Грабельський, ветеран:
Зараз воно ще не є проблемою, тому що звільнених ветеранів не так багато. Але це є явною проблемою майбутнього. Тому що в нас буде країна ветеранів, яких треба буде якось повертати до цивільного життя.
5 відсотків прибутку від агробізнесу ветерани віддають на розвиток школи авіарозвідки.
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