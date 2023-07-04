Меморандум - є, хабу - немає. Німеччина та Польща ніяк не можуть домовитися про створення центру по ремонту "Леопардів". Хоча документи країни підписали ще кілька місяців тому. Чому гальмується процес? І де ж Україні ремонтувати танки? Тетяна Логунова розкаже.

Квітень цього року. Одинадцята зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністри оборони Німеччини, Польщі та України підписують документ. Це меморандум про створення хабу з ремонту та технічного обслуговування танків "Леопард", які Збройні Сили України отримали від союзників.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Важливо, щоб озброєння залишалося у робочому стані. Кожна одиниця, будь то танки, БМП, гаубиці чи системи "Patriot", потребує технічного обслуговування. Тому я дуже радий, що ми домовилися створити хаб в Польщі для всього флоту бойових танків "Леопард-2".

Підписанти меморандуму назвали оцінили вартість проєкту - приблизно в 200 мільйонів євро. І попередню дату запуску - травень цього року. Витрати на ремонт "Леопардів" зобов'язався взяти на себе німецький уряд.

І ось, на календарі вже липень, а віз і нині там. Сервісний центр з ремонту броні не просто не працює. Польща та Німеччина і досі не узгодили офіційну угоду про його створення. Документ не можуть підписати через низку спірних моментів.

Переговори про створення ремонтного хабу ведуть дві німецькі компанії, що випускають танки "Леопард", та польський збройовий концерн. Учасники офіційних коментарів не дають. Утім, німецьким журналістам вдалося дізнатися, що гальмує перемовини. За даними авторитетного видання "Der Spiegel", польська сторона виставила надто високі ціни. За первинну діагностику танків, наприклад, поляки просять 100 тисяч євро. Тоді як в Німеччині подібна послуга обійшлася у рази дешевше - 12 тисяч євро. А ще, польська компанія начебто відмовляється давати гарантію на ремонт броні, що теж не влаштовує німців.

Утім, є надія, що Польща та Німеччина незабаром домовляться. І можливо, вже протягом цього тижня. Берлін та Варшава хочуть встигнути підписати угоду про створення хабу до саміту НАТО у Вільнюсі. Щоб продемонструвати єдність союзників у підтримці України.

Принаймні, про це заявили міністри оборони Німеччини та Польщі. У понеділок вони зустрічалися у місті Замосць.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Час підганяє. Німеччина готова взяти на себе відповідальність і тому ми вважаємо, що переговори мають бути завершені протягом наступних десяти днів.

Часу зволікати і справді немає. З України до Польщі вже прибули кілька одиниць броні, які потребують ремонту. Ця техніка потрібна на фронті. Особливо зараз, коли Україна веде контрнаступ.