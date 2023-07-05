"Підрив ГЕС": нестача води торкнеться півмільйона мешканців Запорізької області [ Редагувати ]
Підривом Каховської дамби російські окупанти знищили систему водопостачання регіону, а також заподіяли непоправну шкоду для екології та зруйнували сільське господарство.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
Федоров повідомив, що громади, які використовували для пиття дніпровську воду, наразі лишились без водопостачання і змушені використовувати інші джерела, які, за словами мера, не завжди безпечні для здоров’я.
Він також повідомив, що в населених пунктах, які користуються водою зі свердловин, вже відчувається нестача води, до того ж внаслідок руйнування ГЕС була повністю зруйнована система зрошення, а отже нині не може бути мови про ефективне сільське господарство в Запорізькій області.
"Після деокупації проблема нестачі води торкнеться приблизно півмільйона громадян, адже саме така кількість мешканців ТОТ користувалася водою із Західного групового водоводу", - повідомив Федоров.
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