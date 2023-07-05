У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які самостійно замовив в Інтернеті. З отруєнням дитину ушпиталили до лікарні.

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Хлопчик самостійно замовив гриби-мухомори через Інтернет та вживав їх у сушеному меленому вигляді. Перші клінічні прояви з’явилися через годину після вживання грибів у вигляді галюцинацій, сухості у роті, блювоти, запаморочення.

За медичною допомогою батьки хлопчика звернулися аж за 3 години після появи у нього перших симптомів отруєння. Дитину ушпиталили до реанімаційного відділення у стані середньої важкості з діагнозом "отруєння дикорослими грибами". Наразі хлопчик перебуває на лікуванні.