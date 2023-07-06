В Україні громадський сектор та волонтерський рух виконують важливу роль під час повномасштабної війни, працюючи у тісній взаємодії із ЗСУ та наближаючи Перемогу, вважає Вадим Столар. Саме тому його Благодійний фонд продовжує допомагати військовим і надавати їм за запитами все необхідне, йдеться у статті UNN.

Вадим Столар наголошує на пріоритетності допомоги ЗСУ для волонтерів та благодійників

Як розповів Вадим Столар, ще у 2020 році він заснував Фонд для допомоги лікарням під час коронавірусної пандемії. Проте після 24 лютого 2022 року підходи до благодійності та волонтерства довелося "перезавантажувати".

"Ми суттєво збільшили напрями роботи. Змінився акцент у допомозі цивільним і, звісно, додалися важливі проєкти з допомоги Збройним силам. Зрештою вони були об’єднані під назвою "++ для ЗСУ". Це важливо, бо наразі допомога військовим є пріоритетом для волонтерів та благодійників, позаяк наближує нашу Перемогу", - підкреслив Вадим Столар.

За його словами, в межах "++ для ЗСУ" останнім часом Благодійний фонд задовольнив 550 заявок від військових, передавши їм 2,2 тис. комплектів екіпірування та одягу.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року захисникам передали:

39 310 одиниць інструментів, одягу та різноманітного спорядження;

30 240 одиниць медичних засобів;

380 БПЛА, антидрон-систем, тепловізорів, відеокамер та іншого високотехнологічного обладнання;

40 спецпозашляховиків, броньованих автівок і моторних човнів.

Вадим Столар: Фонди та благодійні організації об’єднують людей, які бажають допомагати

Судячи з останніх опитувань, 61% українців долучилися до допомоги ЗСУ та цивільним. Причому власною працею допомагає 10%, грошима - 31%, а ще 20% надають і фінансову, і фізичну підтримку. Вадим Столар впевнений, що об’єднання громадян робить цю допомогу ще більш ефективною.

"Фонди та громадські об’єднання сьогодні допомагають громадянам організовуватись, щоб ефективніше підтримувати захисників і громадян у біді. Наш БФ об’єднав волонтерів, які працюють на різних напрямах: від приготування їжі та пакування проднаборів до реалізації соціальних проєктів. Інші організації зосереджуються на зборі коштів для закупівель важливих речей, що допомагає оперативно акумулювати значні суми, як, наприклад, Фонд Сергія Притули", - підсумував Вадим Столар.