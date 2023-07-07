Усик - Дюбуа: відомо про місце і дату титульного бою [ Редагувати ]
Бій між Олександром Усиком, чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, та Даніелем Дюбоа запланований на 26 серпня у місті Вроцлав, Польща. Про це повідомив промоутер українського боксера, Олександр Красюк, на своїй сторінці в Instagram.
Красюк розмістив захоплюючий постер, присвячений майбутньому зіткненню між українським чемпіоном та британським претендентом.
Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться на арені Tarczyński у Вроцлаві. В цьому бою будуть на кону всі титули, якими наразі володіє українець.
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