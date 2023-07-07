Бій між Олександром Усиком, чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, та Даніелем Дюбоа запланований на 26 серпня у місті Вроцлав, Польща. Про це повідомив промоутер українського боксера, Олександр Красюк, на своїй сторінці в Instagram.

Красюк розмістив захоплюючий постер, присвячений майбутньому зіткненню між українським чемпіоном та британським претендентом.

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться на арені Tarczyński у Вроцлаві. В цьому бою будуть на кону всі титули, якими наразі володіє українець.