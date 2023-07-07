Кількість плям на Сонці досягла 20-річного максимуму: про що це свідчить [ Редагувати ]
Кількість сонячних плям досягла найвищого показника за останні 20 років, що свідчить про те, що Сонце наближається до свого піку активності та вибухонебезпечності. Про це повідомляє Live Science.
У червні 2023 року кількість сонячних плям перевищила будь-який показник, спостережений протягом поточних або попередніх сонячних циклів, відзначається в новому звіті.
Це говорить про те, що майбутній пік сонячної активності буде значно потужнішим, ніж спочатку передбачалося. Минулого місяця кількість спостережуваних сонячних плям досягла найвищого рівня за останні майже 21 рік.
Згідно з Центром прогнозування космічної погоди, у червні 2023 року на поверхні Сонця з'явилося 163 сонячних плями. Останній раз така велика кількість темних плям була зафіксована у вересні 2002 року, коли їх було 187.
Дослідники приділяють особливу увагу кількості сонячних плям, оскільки це простий спосіб відстежити зміни сонячної активності. Темні плями формуються через магнітне поле Сонця, що проникає через його поверхню. На початку кожного сонячного циклу, відомого як сонячний мінімум, кількість плям майже не спостерігається.
Проте, коли Сонце наближається до свого максимуму, кількість темних плям різко зростає, поки вони не покриють зірку, і починаються все більш часті та потужні сонячні спалахи.
по темі
2 липня 2023 року стався вибух сонячної плями, який спричинив потужний спалах
Сонце випустило величезний сонячний спалах, що викликав відключення радіо, оскільки сильно вдарило по верхніх шарах атмосфери Землі
Ракета SpaceX вивела на орбіту космічний телескоп Euclid. Він вивчатиме темну матерію
У ніч на 26 червня між Землею, яку накриє відразу п’ять магнітних бур у липні, та Місяцем пролетить астероїд 2023 MU2
В перспективі Україна втрачає цілий регіон для можливості вирощувати зернові культури, займатись сільським господарством