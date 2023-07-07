Кількість сонячних плям досягла найвищого показника за останні 20 років, що свідчить про те, що Сонце наближається до свого піку активності та вибухонебезпечності. Про це повідомляє Live Science.

У червні 2023 року кількість сонячних плям перевищила будь-який показник, спостережений протягом поточних або попередніх сонячних циклів, відзначається в новому звіті.

Це говорить про те, що майбутній пік сонячної активності буде значно потужнішим, ніж спочатку передбачалося. Минулого місяця кількість спостережуваних сонячних плям досягла найвищого рівня за останні майже 21 рік.

Згідно з Центром прогнозування космічної погоди, у червні 2023 року на поверхні Сонця з'явилося 163 сонячних плями. Останній раз така велика кількість темних плям була зафіксована у вересні 2002 року, коли їх було 187.

Дослідники приділяють особливу увагу кількості сонячних плям, оскільки це простий спосіб відстежити зміни сонячної активності. Темні плями формуються через магнітне поле Сонця, що проникає через його поверхню. На початку кожного сонячного циклу, відомого як сонячний мінімум, кількість плям майже не спостерігається.

Проте, коли Сонце наближається до свого максимуму, кількість темних плям різко зростає, поки вони не покриють зірку, і починаються все більш часті та потужні сонячні спалахи.