Минулого місяця Збройні сили України розпочали велику контрнаступну операцію проти російських окупаційних сил, і вона обіцяє бути успішною. Про це стало відомо в інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова агентству Reuters.

"Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", - сказав він.

Ця українська операція може бути порівняна з багатомісячною спробою росії захопити Бахмут, але з важливою відмінністю - сили України на шляху до перемоги.