"Успіх буде, але пізніше": Буданов про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Минулого місяця Збройні сили України розпочали велику контрнаступну операцію проти російських окупаційних сил, і вона обіцяє бути успішною. Про це стало відомо в інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова агентству Reuters.
"Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", - сказав він.
Ця українська операція може бути порівняна з багатомісячною спробою росії захопити Бахмут, але з важливою відмінністю - сили України на шляху до перемоги.
Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу.
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