На Таврійському напрямку знищили дві роти окупантів і 28 одиниць ворожої техніки - Тарнавський [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Артилерійські підрозділи ЗСУ впродовж доби виконали 1247 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 28 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 6 танків, 5 ББМ, 4 гармати Д-30, самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона", 3 БПЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка "Акація", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", станція РЕБ та автомобільна техніка. Також було знищено склад боєприпасів ворога.
по темі
На Бердянському напрямку Збройні Сили України просунулися вглибину оборони ворога до 2 км. Про це повідомив спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень
На Таврійському напрямку є "відчутні" успіхи Сил оборони та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1230 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими склали, а пораненими - 202. Знищено 341 одиниці військової техніки противника
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув Заходу за надто повільне постачання військової техніки ЗСУ. На його думку, саме це дозволило росії зміцнити свої позиції на фронті та сповільнило наступ українських сил
Російські ЗМІ опублікували фотографії з місця поховання генерал-майора Сергія Горячева, якого ліквідували в Україні у червні 2023 року.
Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, російські окупанти зазнають втрат. Знищено 46 одиниць військової техніки противника, зокрема важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський