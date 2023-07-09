У Польщі з’явилася онлайн-платформа для захисту прав українців [ Редагувати ]
У Польщі було створено унікальну онлайн-платформу, спрямовану на захист прав українських громадян. Ця платформа не тільки надає допомогу українським шукачам притулку, а й надає розширену інформацію про їх права та активно допомагає їм у процесі працевлаштування. Офіційну інформацію про це опубліковано на веб-сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Цей інноваційний розділ є частиною онлайн-платформи Міжнародного комітету порятунку (IRC) і спеціально розроблений для українських громадян, які шукають притулку. Його головною метою є надання чітких пояснень про права шукачів притулку, зокрема щодо умов працевлаштування та захисту від потенційно недобросовісних роботодавців.
Крім цього, у цьому розділі також забезпечується доступ до додаткової інформації та надання юридичної підтримки через співпрацю з партнерами. Таким чином, українські громадяни можуть отримати всю необхідну допомогу та поради, які їм необхідні для успішного старту у новому середовищі.
Крім того, надати консультації можуть у Центрах підтримки й інтеграції. Вони розташовані:
- м. Познань: вул. Товарова, 35/3A, 61-896. Звернутися можна з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00; e-mail: [email protected];
- м. Катовіце: вул. Хожовська, 6 (перший поверх), 40-101. Працює з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00; e-mail: [email protected].
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