У Польщі було створено унікальну онлайн-платформу, спрямовану на захист прав українських громадян. Ця платформа не тільки надає допомогу українським шукачам притулку, а й надає розширену інформацію про їх права та активно допомагає їм у процесі працевлаштування. Офіційну інформацію про це опубліковано на веб-сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Цей інноваційний розділ є частиною онлайн-платформи Міжнародного комітету порятунку (IRC) і спеціально розроблений для українських громадян, які шукають притулку. Його головною метою є надання чітких пояснень про права шукачів притулку, зокрема щодо умов працевлаштування та захисту від потенційно недобросовісних роботодавців.

Крім цього, у цьому розділі також забезпечується доступ до додаткової інформації та надання юридичної підтримки через співпрацю з партнерами. Таким чином, українські громадяни можуть отримати всю необхідну допомогу та поради, які їм необхідні для успішного старту у новому середовищі.

Крім того, надати консультації можуть у Центрах підтримки й інтеграції. Вони розташовані: