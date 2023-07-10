Під час саміту НАТО у Вільнюсі Німеччина планує оголосити про значне постачання військової техніки до України для підтримки в боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений представник німецького уряду в коментарі для видання також заявив, що Берлін працює над укладанням двосторонніх гарантій безпеки для України. Однак, він зауважив, що даний момент не є найкращим часом для запрошення України до вступу в оборонний альянс.

Нагадаємо, Столтенберг підтвердив участь Зеленського на саміті НАТО, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив з держсекретарем США.