Саміт НАТО: Німеччина оголосить про "суттєве" постачання техніки Україні [ Редагувати ]
Під час саміту НАТО у Вільнюсі Німеччина планує оголосити про значне постачання військової техніки до України для підтримки в боротьбі проти російської агресії. Про це повідомляє Reuters.
Високопоставлений представник німецького уряду в коментарі для видання також заявив, що Берлін працює над укладанням двосторонніх гарантій безпеки для України. Однак, він зауважив, що даний момент не є найкращим часом для запрошення України до вступу в оборонний альянс.
Нагадаємо, Столтенберг підтвердив участь Зеленського на саміті НАТО, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив з держсекретарем США.
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